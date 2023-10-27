Нижегородская область планирует привлечь бюджетные кредиты на 7,2 млрд рублей

Минфин Нижегородской области планирует привлечь до конца 2023 года бюджетные кредиты на 7,2 млрд руб., следует из проекта основных направлений долговой политики региона на 2024-2026 годы, опубликованного на сайте правительства.

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Из общей суммы запланированных займов 900 млн руб. составят специальные казначейские кредиты. Еще 2,5 млрд руб. минфин рассчитывает привлечь на опережающее финансирование расходов областного бюджета. Финансовое обеспечение инфраструктурных проектов потребует 3,7 млрд руб. Кроме того, минфин планирует размещение облигационного займа на 9 млрд руб. для рефинансирования прежних заимствований.

Объем госдолга на 1 января 2024 года предварительно составит 153,3 млрд руб. По итогам 2023 года его доля в бюджете прогнозируется на уровне 68,2% к доходам, ограничения по соглашению с Минфином РФ составляют 48%.

Проект бюджета Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов внесли в региональный парламент 25 октября. Доходы областной казны на будущий год составят 292,2 млрд руб., расходы – 295,8 млрд руб., дефицит – 3,6 млрд руб. К 2026 году минфин рассчитывает выйти на профицит.

Владимир Зубарев