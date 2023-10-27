Два человека пострадали в ДТП с фурой около АЗС под Ижевском

Сегодня, 27 октября, около 6:52 на 1 км дороги, соединяющей столицу Удмуртии и Завьялово, произошла дорожная авария с участием грузовика. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, водитель фуры Mersedes при повороте на заправочную станцию не уступил дорогу Toyota Avensis, который имел преимущество в движении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожного происшествия водитель легкого автомобиля 1987 года рождения и его пассажир, женщина 1984 года рождения, получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.