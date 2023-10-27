Один человек погиб и три пострадали в ДТП в Динском районе

В Динском районе Кубани днем 26 октября, произошла смертельная авария. На трассе «Динская — Старомышастовская» столкнулись два автомобиля, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

По информации ведомства, 71-летний водитель автомобиля «Вортекс» разворачивался и не уступил дорогу автомобилю «ГАЗ». За рулем последнего находился 31-летний мужчина.

Пожилой водитель скончался на месте аварии. Травмы получили его 60-летняя пассажирка, а также водитель второго автомобиля и его 58-летняя пассажирка, все они госпитализированы. Правоохранители проводят проверку.

Вячеслав Рыжков

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