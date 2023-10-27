Объем неплатежей по ипотеке на новое жилье в Челябинской области вырос на 12%

За восемь месяцев 2023 года объем просроченной задолженности по ипотеке на первичном рынке жилья в Челябинской области вырос на 12,5% или на 7 млн руб. На 1 сентября показатель составил 63 млн руб., сообщается в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант».

В целом по России объем просроченных долгов по ипотеке на строящееся жилье за январь-август увеличился на 11% и превысил 5,29 млрд руб. Среди регионов РФ наиболее ощутимый относительный прирост неплатежей отмечен в Чечне (+400%), Мордовии, Калмыкии и Чукотском автономном округе — на 200%. В абсолютных цифрах показатель сильнее всего вырос в Краснодарском крае (+94 млн руб.) и Московской области (+84 млн руб.).

«Увеличение объема просроченных ипотечных кредитов на первичном рынке жилья до двузначных показателей все еще нужно считать умеренным. В абсолютном выражении +529 млн руб. в масштабах страны при портфеле 3,99 трлн руб. это незначительная величина, которая выражается в индивидуальных трудностях конкретных заемщиков»,— считает гендиректор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов.

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