В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение 27-28 октября

В ближайшие два на территории Ростовской области ожидаются неблагоприятные погодные явления, предупреждает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

По данным синоптиков, в регионе прогнозируются сильные дожди с грозами и градом. Скорость ветра будет достигать 24 м/с. Уже 29 октября ливни прекратятся, сохранится достаточно сильный ветер — 18 м/с.

«В связи с усилением юго-западного ветра 28 октября на устьевом участке реки Дон и в Таганрогском заливе ожидается ветровой нагон воды, в устье Дона уровни воды достигнут неблагоприятной отметки»,— сообщает пресс-служба администрации Ростова.

Анастасия Назарова