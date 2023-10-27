Минздрав Башкирии отмечает значительный рост обращений граждан

За шесть месяцев текущего года в министерство здравоохранения Башкирии поступило 41,5 тыс. обращений граждан, сообщается в аналитическом докладе ведомства. В министерстве отмечают значительный в сравнении с первым полугодием 2022 года рост жалоб, направленных через территориальное управление Росздравнадзора (+129%) и поступивших из республиканской прокуратуры (+51%). На 33% увеличилось число обращений, поступивших через администрацию главы Башкирии, на 15% — через Курултай региона.

Отмечается, что около 9 тыс. обращений были письменными и зарегистрированы в системе электронного документооборота, 18,6 сообщений поступили через цифровую платформу обратной связи, 6,7 тыс. — через инцидент-менеджмент. Более 3,5 тыс. граждан обратились на «горячую линию» республиканского минздрава.

Пятая часть обращений, зарегистрированных в системе электронного документооборота и принятых на рассмотрение, составили просьбы об оказании медицинской помощи, 17% — вопросы лекарственного обеспечения. В минздраве Башкирии отмечают прирост обращений по этим тематикам на 31% и 17% соответственно в сравнении с первым полугодием 2022 года. 17% обращений касаются вопросов работы медицинских учреждений и их сотрудников, их число сократилось на 32%.

В первом полугодии текущего года наблюдается значительный рост обращений по вопросам оформления направления на санаторно-курортное лечение (+600%), трудовых отношений между медицинским работником и работодателем (+420%), работы профессиональных образовательных организаций в сфере здравоохранения (+277%), соблюдения норм этики и деонтологии (+182%) и установления группы инвалидности (+49%).

В первом полугодии зафиксирован значительный прирост обращений граждан по вопросам мобилизации, санаторно-курортного и медицинского обслуживания военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, членов их семей, защиты персональных данных, информатизации, контрольно-ревизионной деятельности, прикрепления к медицинской организации, записи на прием к врачу, оформления медицинской документации и вызова в врача на дом. В региональном минздраве объясняют это тем, что вышеуказанные рубрики были введены в систему электронного документооборота в 2023 году.

Наиболее значимыми темами обращений признаны проблемы, связанные с записью на прием к врачу, качество оказания медицинской помощи, дефицит кадров, в том числе узких специалистов, обеспечение лекарственными препаратами и проблемы, связанные с получением электронных медицинских документов в личном кабинете пользователей.

Наталья Балыкова

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