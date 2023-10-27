На поставку мебели для кукольного театра в Уфе потратят до 3 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии на аукционе 7 ноября выберет поставщика мебели в рамках реконструкции Башкирского государственного театра кукол со строительством пристроя в Уфе, сообщается на сайте гозакупок. Начальная цена контракта составляет около 3 млн руб., его профинансирует бюджет республики.

В течение месяца необходимо поставить металлические шкафы для одежды, стулья, стол в президиум, письменные столы, деревянные шкафы для документов и одежды, офисные кресла, деревянные офисные тумбы, стол для переговоров, табуреты.

В начале октября Управление капитального строительства Башкирии заключило контракт на реконструкцию Башкирского театр кукол с ООО «Строительное управление №1». Компания, которая была единственным участником конкурса, предложила исполнить контракт по начальной цене 591,2 млн руб. В марте 2022 года Управление капитального строительства Башкирии заключило контракт на реконструкцию Башкирского государственного театра кукол также с ООО «Строительное управление №1» за 805 млн руб.

Майя Иванова

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