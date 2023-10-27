Кубань заняла первое место в ЮФО по оказанию бытовых услуг населению

Краснодарский край, согласно отчету Росстата за январь—август 2023 года, оказался лидером в Южном федеральном округе по оказанию бытовых услуг населению. Среди регионов страны по этому показателю Кубань оказалась на третьем месте, сообщили в Telegram-канале департамента потребительской сферы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

За указанный период объем оказания бытовых услуг населению края превысил 80 млрд руб., что на 8,6% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. На каждого жителя края приходится 13,7 тыс. руб. оказанных бытовых услуг.

В основном населению оказывали услуги техобслуживания и ремонта транспорта и оборудования, ремонта и строительства различных построек, в том числе жилых, парикмахерские и косметические услуги, изготовления и ремонта мебели. Указанные категории заняли 74,5% от общего числа услуг.

Вячеслав Рыжков

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