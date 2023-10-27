Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на сотрудников скорой в Татарстане

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о нападении на сотрудников скорой помощи в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СКР Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава СКР Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным СКР, местная жительница, будучи в пьяном виде, напала на медиков, которые приехали на вызов. При этом потерпевшие получили телесные повреждения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Республике Татарстан Липскому В.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах»,— говорится в сообщении.

"Ъ-Казань"