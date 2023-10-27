В Ульяновске возбудили уголовное дело по хостелу для мигрантов

Следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ, до трех лет лишения свободы).

Как сообщает ведомство, ранее сотрудниками полиции было установлено, что в Ульяновске, в здании бывшей школы по улице Академика Павлова, оборудованном под хостел, была организована фиктивная регистрация лиц, не имеющих гражданство РФ. При этом многие из мигрантов были зарегистрированы в хостеле фиктивно, фактически не проживая в нем. Все они имели миграционные карты, уведомления о постановке на миграционный учет, сертификаты о знании русского языка, хотя большая часть из них русским языком не владеет, отмечают в СУ СКР.

Следователями совместно с бойцами СОБР Росгвардии в хостеле проведены рейды и обыски.

Как пояснили в СУ СКР «Ъ-Волга», пока никто не задержан, обвинение никому не предъявлено, проверяется документация хостела, выясняются все данные по его организатору.

Андрей Васильев, Ульяновск