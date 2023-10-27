Закрытый показ «Пиковой дамы» прошел в нижегородском театре кукол

Нижегородский академический театр кукол поставил спектакль «Пиковая дама» по повести Пушкина. Вечером 26 октября прошел закрытый показ перед премьерой.

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К постановке готовились полгода. В спектакле задействованы паркетные куклы — фигуры в человеческий рост, которые прикреплены к актерам, управляются с помощью рычагов и могут «ходить» по полу.

«Ноги и туловище куклы крепятся к моим, поэтому я заново научился ходить, дышать, говорить. Все, что я делаю на сцене, я делаю вместе с куклой. Германн двигается плавно, медленно и сдержанно — все это в его характере»,— поделился актер Дмитрий Марков, исполняющий роль главного героя повести, который решил во что бы то ни стало узнать тайну трех карт.

Созданные для спектакля куклы напоминают скульптуры. По словам режиссера-постановщика Константина Балакина, скульптура, как и сам текст, с разных сторон смотрится по-разному, а малейшее изменение ракурса открывает новое восприятие.

Актеры произносят не только реплики своих героев, но и авторский текст. «Повесть показалась нам очень драматургичной. Гораздо больше здесь скрыто не в том, что говорят персонажи, а в том, что говорит автор»,— отметил режиссер.

К музыкальному и словесному в спектакле добавляются шорохи и стуки, прописанные в повести самим Пушкиным.

«В тексте "Пиковой дамы" очень много звукописного. Наш спектакль можно назвать аутентичным, потому что его звуковая партитура состоит из шумов. Стук опускаемой подножки, шарканье туфлями, скрип двери — все это есть в тексте Пушкина. Актеры воссоздают это и на сцене»,— рассказал господин Балакин.

Премьера «Пиковой дамы» состоится 27 и 28 октября. Все билеты на нее уже проданы. Следующий показ запланирован на 29 и 30 ноября.

Елена Ковалева