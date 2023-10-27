В Башкирии установят светодиодные знаки за 18,3 млн рублей
Центр организации дорожного движения Башкирии на конкурсе 16 ноября выберет подрядчика установки динамических светодиодных дорожных знаков на автомобильных дорогах республики, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 18,3 млн руб., он будет оплачен из бюджета Башкирии.
Работы необходимо выполнить до 20 декабря. Всего необходимо установить 124 знака «Направление поворота» (одна стрелка) на пяти участках. Так, на дороге Уфа – Инзер – Белорецк должны быть установлены 64 знака, на трассе Кропачево — Месягутово — Ачит и Бирск — Тастуба — Сатка — по 12 знаков, Магнитогорск — Ира — 24 знака, Благовещенск — Павловка — 36 знаков. На знаках должны быть солнечные панели, аккумуляторные блоки, модули телеметрии, управления и настройки контроллеров солнечного заряда.