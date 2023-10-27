Готовы ли краснодарские тепловики и их потребители к холодам?

По прогнозам синоптиков, после ноябрьских праздников ожидается похолодание, а в некоторые ночи уже возможен снег! Отопление в краевом центре включили еще в октябре, правда, далеко не все многоэтажки подали заявки на пуск ресурса. Готовы ли тепловики к полноценному запуску?

Гендиректор Краснодартеплоэнерго ежедневно объезжает все объекты и проверяет качество работ

Фото: пресс-служба КТЭ

В Краснодартеплоэнерго, а это самый крупный поставщик в крае, все лето кипела работа:

— Все 155 котельных и 113 центральных тепловых пункта готовы,— заверяет главный инженер Андрей Кочетков. — На всех 573 километрах проведены гидравлические испытания на прочность. Заменили больше шести тысяч метров магистральных сетей и внутри кварталов. Поставили новенькие 48 насосов и 69 котлов, на девяти сделали капремонт. Также обновляли изоляцию на «воздушках» и устраняли 315 разрытий после ремонтов.

Правда, недавно во всем Юбилейном почему-то на два дня отключали горячую воду. Оказалось, что это плановые работы. Еще летом по сетям плавал специально обученный робот, который искал слабые места в теплосетях изнутри. 11 таких участков на ЮМР и решили устранить до холодов, для этого и специально выбрали самые жаркие дни.

— Причем мы справились в рекордные сроки, несмотря на проливной дождь и ночное время суток. Аналогичные проблемы быстро устранили на сетях по Кубанской набережной, ул. Орджоникидзе — их тоже увидела умная техника,— отмечает генеральный директор Краснодартеплоэнерго Руслан Хайров.— Также за лето оперативно поменяли примерно три километра сети в КМР с увеличением диаметра. Хотя нам говорили, что выполнить такой объем за две недели невозможно!

Такими же темпами в центре города практически заново возводят мощные и современные котельные на месте старых. К примеру, глобальное техническое перевооружение случилось на ул. Гаражной, Мира, Октябрьской, Пушкина, Новгородской и в других районах города. Часть источников работали уже по полвека, а теперь у них вторая жизнь. Производить блага цивилизации они будут уже автоматически и независимо от человеческого фактора. То есть, если идет рост потребления, то система сама подрегулирует показатели, чтобы тепла и горячей воды нужного объема и температуры хватило всем.

Результаты таких ремонтов краснодарцы ощутят уже зимой в виде повышения надежности теплоснабжения.

Эти котлы появились на месте старой котельной по ул. Рашпилевской. После ввода в строй они будут греть немалую часть Центрального района Краснодара

Фото: пресс-служба КТЭ

БУДЬ В КУРСЕ

У кого могут быть проблемы с отоплением и куда обращаться?

Правда, все эти ремонты еще не гарантируют, что во всех многоэтажках трубы будут кипяток. В отделе сбыта Краснодартеплоэнерго напомнили, что ресурс подается по специальному температурному графику. То есть раскочегаривать сети, чтобы люди открывали форточки и топили улицу, смысла нет. Да и вместе с теплом за окно уходят и денежки за ненужное отопление.

Также многое зависит от регулировки сети внутри дома. Добросовестные управляющие компании, а таких в краевой столице большинство, подготовились на совесть: сделали опрессовку и промывку. Но теперь нужно вовремя реагировать на жалобы жителей: чаще всего в одном стояке тепло, а в соседнем холодно из-за завоздушиваний, которые легко устраняются.

— А вот в некоторых домах управляющих компаний, которые не платят за полученное тепло и горячую воду, к качеству подготовки есть вопросы. Помимо этого, указанные организации имеют приличные долги за тепло, то есть ресурс они получают, но нам его не оплачивают,— констатирует коммерческий директор Краснодартеплоэнерго Дмитрий Середенко.— Хотя общий долг перед нами снизился благодаря в том числе работе с правоохранительными и судебными органами, но проблема неплательщиков остается.

Жителям таких домов тепловики рекомендуют задуматься о смене управляющей компании. Ознакомиться со списком должников можно здесь.

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