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По факту отравления в Перми детей из Ульяновска возбуждено уголовное дело

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Как сообщает ведомство, 26.10.2023 в следственный отдел из дежурной части территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что накануне вечером 15 детей в возрасте от 8 до 17 лет (среди них также дети из Ульяновска), прибывших в Пермь для участия в фестивале-конкурсе детских любительских цирковых коллективов почувствовали недомогание после приема пищи, которую для этих детей доставлял в гостиницу индивидуальный предприниматель.

Все несовершеннолетние были доставлены в медицинские учреждения краевого центра, где им оказана квалифицированная медицинская помощь. Роспотребнадзор по Пермскому краю проводит эпидемиологическое расследование по факту пищевого отравления участников фестиваля-конкурса. По предварительным данным, у 15 госпитализированных участников диагностирована норовирусная инфекция.

V Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов являлся частью программы 300-летия Перми. На мероприятие приехали 168 детей в возрасте от пяти до 18 лет из 15 регионов страны, в том числе из Ульяновской области.

В связи с инцидентом гала-концерт фестиваля, запланированный на 26 октября, был отменен.

Андрей Васильев, Ульяновск

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