Медицина не расстраивается

Приоритетный проект по строительству в центре Перми многопрофильного медицинского центра основателем корпорации «Медлайф» Вячеславом Логиновым пройдет перезагрузку. В конце сентября основным учредителем оператора — ООО «Управление проектами» стал владелец застройщика «Мегаполис» Леонид Крепак. Сам он планы не раскрывает, но пермские девелоперы знают о возможном строительстве в этом месте гостиничного комплекса. Участники рынка считают, что Пермь перенасыщена медицинскими центрами. Впрочем, отельеры полагают, что выбранное место для гостиницы обладает невысоким трафиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадастровая карта Перми Фото: кадастровая карта Перми

Компания-инвестор многопрофильного медицинского центра в Перми — ООО «Управление проектами» — сменила владельцев. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», 29 сентября соучредителями общества стали собственник и управляющий строительного холдинга «Мегаполис» Леонид Крепак (92,5%) и бывший владелец медицинской корпорации «Медлайф» Вячеслав Логинов (7,5%). Сын Вячеслава Логинова, Филипп Логинов, ранее являвшийся единственным учредителем компании, вышел из числа ее совладельцев. Филипп Логинов также покинул пост гендиректора «Управление проектами», его место 12 октября занял Леонид Крепак.

ООО «Управление проектами», учрежденное в 2016 году, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Компания была создана для возведения многопрофильного медцентра на ул. Героев Хасана. В 2018 году проект общества, входившего тогда в корпорацию «Медлайф» (ныне приобретена группой «Медси»), получил статус приоритетного инвестиционного. Этот статус дает компании налоговые преференции и получение участка в аренду без торгов по льготной ставке. Сначала «Управление проектами» намеревалось возвести медцентр в границах ул. Пушкина, 85, и ул. Луначарского, 95 (территория краевой клинической больницы), но потом общество отказалось от этой площадки. Под строительство рассматривались участки на территории Ленинского и Свердловского районов Перми. В 2019 году Ura.ru отмечало, что объект разместят на ул. Героев Хасана, 24, где находится клиническая больница №3 Свердловского района.

Согласно публичной кадастровой карте, за больничным комплексом есть незанятый земельный участок площадью 4,5 тыс. кв. м, предназначенный для объектов здравоохранения. Именно на нем может быть начато строительство.

По данным «Ъ-Прикамье», новые инвесторы хотят «перезагрузить» проект. Вместо медцентра на указанной земле может быть возведен многопрофильный гостиничный комплекс. Один источник рассказал, что теперь на ул. Героев Хасана, 24, планируется построить апартаменты.

В «Мегаполисе» участие в приоритетном инвестпроекте не прокомментировали. Связаться с Вячеславом и Филиппом Логиновыми «Ъ-Прикамье» не удалось.

В региональном минэке подчеркнули, что статус «приоритетный инвестиционный» с инициативы «Управление проектами» не снят. На сайте краевого Агентства инвестиционного развития указано, что строительство медцентра предполагает поэтапный ввод в эксплуатацию и сдачу площадей в аренду медицинским организациям. Инвестиции в проект составляют 420 млн руб., а сроки реализации — 2018–2031 годы. Сейчас идет стадия проектирования.

По словам экс-министра здравоохранения региона Дмитрия Матвеева, пермский рынок вполне насыщен частными медицинскими центрами. «Каждый новый игрок должен будет предлагать что-то новое, востребованное у пациентов. Со стандартным подходом развиваться будет тяжело. Причем новые подходы могут быть как в отношении медицинских технологий, так и в плане сервиса. И то и другое очень внимательно отслеживается пациентами»,— высказался собеседник. Модель аренды площадей наиболее часто используется медицинскими центрами, ничего нового в этом нет, говорит экс-министр.

По мнению представителя управляющей компании «Дом Хоспиталити» (гостиницы Holiday Inn Perm, «Полет», Apri Hotel) Сергея Сташкова, локация на ул. Героев Хасана, 24, для будущей гостиницы не очень живая, трафик там небольшой. Гостиничный рынок эксперт назвал «тяжелым» и невысокодоходным. Несмотря на то что в Перми уровень развития этого сегмента сейчас неплохой, строительство нового отеля в городе в нынешних условиях экономически нецелесообразно, считает господин Сташков.

Евгения Ахмедова