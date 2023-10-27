Суд вынес приговор мобилизованному из Башкирии за кражу денег у сослуживца

Как стало известно «Ъ-Уфа», Уфимский гарнизонный военный суд признал 38-летнего мобилизованного Максима Звонова виновным в краже с банковского счета у сослуживца (п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ) и приговорил к штрафу в 120 тыс. руб.

Суд установил, что рядовой совершил преступление в доме у потерпевшего, когда воспользовался доступом к его телефону и из приложения банка перевел себе 70 тыс. руб. Вину подсудимый признал и раскаялся.

Венера Хисамова

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