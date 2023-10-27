Заболевших норовирусной инфекцией участников фестиваля детских цирков заразили работники столовой

Заболевших участников V Всероссийского фестиваля детских цирков, проходившего в Перми, заразили инфицированные сотрудники пищеблока. К такому выводу пришел краевой Роспотребнадзор, проводивший эпидемиологическое расследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, работа пищеблока остановлена, материалы об административном нарушении в отношении предпринимателя переданы в суд.

V Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов являлся частью программы празднования 300-летия Перми. На мероприятие приехали 168 детей в возрасте от 5 до 18 лет из 15 регионов страны. Вечером 25 октября участники фестиваля стали жаловаться на плохое самочувствие. После медицинского осмотра были госпитализированы 19 человек, всем им поставили диагноз «норовирусная инфекция».

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проверку обстоятельств произошедшего проводит и краевая прокуратура.