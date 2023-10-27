Иркутская область направит на ремонт социальных объектов 109 млрд рублей

Власти Иркутской области сообщили, что в ближайшие пять лет на ремонт и реконструкцию социальных объектов будут выделены 109 млрд руб. Всего планируется привести в порядок более 800 зданий сфер образования, культуры, спорта, здравоохранения и ЖКХ, рассказал министр строительства региона Александр Галкин.

«Ранее в план было включено 593 объекта, теперь их на 236 больше. Поручил провести точечную работу с каждым муниципалитетом и определить для каждого потребность в строительстве новых объектов, либо в ремонте старых», - отметил на заседании регионального совета губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Ранее в правительстве региона комментировали, что на строительство объектов здравоохранения в 2023 – 2025 годах дополнительно направлено 377,9 млн руб. На финансирование объектов образования в 2023 году дополнительно выделено 535,1 млн руб., для объектов спорта - 118,9 млн руб.

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Лолита Белова