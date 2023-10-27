На берегу Шершневского водохранилища построят еще один жилой комплекс

В Советском районе Челябинска построят новый жилой комплекс. Дома будут расположены рядом с восточным берегом Шершневского водохранилища в районе переулка Большой. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Челябинска.

Строительство начнется в следующем году. Им займется группа компаний «White group». В жилом комплексе будет около 140 квартир, 210 парковочных мест, из которых 22 – наземные. По словам застройщика, дома возведут в соответствии с современными европейскими тенденциями развития городской среды.

«Здесь появится порядка 15 тыс. кв. м жилья высокого класса, дома построят из экологически чистых материалов. По нашей договоренности, часть береговой территории будет благоустроена за счет застройщика, появится еще один пляж», – рассказала глава Челябинска Наталья Котова.

Строительство ЖК планируют завершить за два с половиной года.

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