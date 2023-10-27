В Нижнекамске молодой человек открыл стрельбу во время ссоры

В Нижнекамске ссора двух молодых людей закончилась стрельбой. Об этом говорится в сообщении МВД по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Инцидент произошел во дворе одного из домов в Нижнекамске. Сам задержанный заявил, что приехал из Набережных Челнов в Нижнекамск к друзьям, но в подъезде у него произошел конфликт с незнакомым мужчиной. На улице молодой человек, как считают в МВД, схватил пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Однако оружие было не заряжено, и выстрелы оказались холостыми.

В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. 19-летнего татарстанца задержали, а его пистолет был направлен на экспертизу. Позже по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».

"Ъ-Казань"