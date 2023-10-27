Мэрия Челябинска снова выставила на торги недострой «Ленты»

Администрация Челябинска снова объявила аукцион по продаже изъятого у ООО «Лента» недостроенного торгового комплекса на улице Черкасская в Металлургическом районе. Начальная цена объекта с последних торгов не изменилась и составляет 27,7 млн руб., сообщает мэрия.

Заявки от потенциальных покупателей принимают с 28 октября до 8 декабря. Аукцион назначен на 12 декабря. Недострой, изъятый у торговой сети по решению суда, администрация города пытается продать с 2020 года. Изначально объект площадью застройки 12,3 тыс. кв. м, степень готовности которого составляет 17%, продавали за 63,5 млн руб. На шестых торгах летом этого года цену снизили до 27,7 млн, но желающих поучаствовать в аукционе так и не нашлось.

Кроме того, 28 октября стартует прием заявок на участие в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской, изъятого у компании «Росстрой». Здесь планировалось построить гостиницу. Площадь недостроя составляет 17,5 тыс. кв. м, степень готовности – 15%. Начальная цена объекта составляет 5,1 млн руб.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 декабря. Торги назначены на 5 декабря.

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