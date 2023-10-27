Сбер поделился собственными разработками в области ИИ-технологий на XI Всероссийском форуме информатизации «ПРОФ-IT»

Сибирский банк Сбербанка стал генеральным партнером и участником XI Всероссийского форума региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT». Двухдневное мероприятие, организованное Экспертным центром электронного государства при поддержке правительства Новосибирской области, состоялось в Новосибирске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сбера Фото: пресс-служба Сбера

В рамках работы форума Сбер как один из флагманов среди технологических компаний России и компании-партнеры поделились опытом применения разработок и инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ) в области образования, медицины, госуправления и цифровизации.

Так, в рамках круглого стола, посвященного теме цифровой трансформации здравоохранения, региональный руководитель по работе государственного сектора по УрФО и СибФО медицинской компании «СберЗдоровье» Виктор Бабиков поделился положительными результатами практического использования дистанционного мониторинга в профилактике сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний в СФО, например, в Алтайском крае уровень компенсации состояния пациентов с сахарным диабетом составил 83,5%, а с ССЗ — 72%. В федеральном масштабе проект так же демонстрирует высокие показатели — на 70% снижается количество вызовов скорой помощи и госпитализаций, на 30% снижается уровень смертности среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В пленарном заседании, посвященном развитию и поддержке кадров, приняла участие бесплатная школа программирования от Сбера «Школа 21». В рамках нее директор Новосибирского кампуса «Школы 21» Константин Селезнев отметил, что у участников школы существует высокий запрос на саморазвитие и обучение. Это осуществляется в «Школе 21» за счет человекоцентричного подхода и развития сообщества. Взаимодействие в рамках сообщества школы помогает участникам добиваться своих целей и делать успехи в дальнейшей карьере ИТ-специалиста.

Группа компаний ЦРТ — партнер Сбера — представила в рамках форума ряд новых для региона решений на основе ИИ. Среди них — решение «Нестор.BRIEF», которое переводит устную речь в текст и помогает в цифровизации совещаний, а также речевая аналитика для оптимизации работы горячих линий и экстренных служб. Другие разработки компании — программа для голосового заполнения медпротоколов Voice2Med и решение на основе компьютерного зрения «Визирь» — уже успешно применяются в Новосибирске и других регионах страны. Реализованные группой ЦРТ проекты несколько раз становились победителями национального конкурса «ПРОФ-IT.Инновация», в том числе и в этом году.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбербанка:

— Благодаря IT-разработкам, собственным технологическим платформам, внедрению искусственного интеллекта в совершенно разные процессы и направления жизни Сбер и компании-партнеры сегодня обладают глубокой экспертизой в области цифровой трансформации и готовы делиться ею, масштабируя накопленный опыт. Форум ПРОФ-IT, который в этом году проходит в Сибири при поддержке Сбера, стал отличной площадкой для обмена лучшими IT-практиками между регионами нашей страны.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

— Всей стране известны крупные компании-разработчики, которые создавались и работают на территории Новосибирской области, такие как «2ГИС» и «Центр финансовых технологий». Стремительно развивают свои подразделения федеральные компании, такие как «Сбертех». Отдельный пример истории успеха — это ИТ-кластер, функционирующий на базе Технопарка Академгородка, в который входят более 30 ИТ-компаний. Нам есть что показать, и мы с удовольствием послушаем других, для того чтобы укрепить общий потенциал цифровой трансформации нашей страны.

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