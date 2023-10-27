Бывшего главного курского ветеринара оставили под домашним арестом

Курский областной суд признал законной меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего председателя комитета ветеринарии региона Олега Кошманова, обвиняемого в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Господина Кошманова задержали на прошлой неделе. По версии регионального управления Следственного комитета России (СКР), руководитель одного из подведомственных подразделений ветеринарного ведомства оказал ему незаконные услуги на 371,8 тыс. руб. за «общее покровительство и попустительство по службе».

Сторона обвинения ходатайствовала о заключении обвиняемого под стражу, однако суд первой инстанции отказал, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура обжаловала это решение. Курский областной суд в удовлетворении апелляционного представления отказал, признал постановление суда обоснованным и законным и оставил его без изменения.

Олег Кошманов возглавлял комитет ветеринарии Курской области с августа 2021 года до задержания по обвинению во взятке. До этого он восемь лет руководил одним из бюджетных учреждений региона. В 2015 году получил благодарность, а в 2017-м — почетную грамоту Минсельхоза РФ.

Сергей Толмачев

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