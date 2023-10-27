В Тюменской области осудили мужчину, который предлагал интим подростку

В Тюменской области вынесли приговор 33-летнему мужчине, который предлагал интим девочке-подростку. В Объединенной пресс-службе судебной системе региона рассказали, что его признали виновным в развратных действиях (ч. 1 ст. 135 УК РФ), назначив 240 часов обязательных работ. Он также должен будет выплатить школьнице 20 тыс. руб.

По данным следствия, в июне 2022 года обвиняемые гостил у своих родителей в Упоровском районе. В одним из дней, гуляя по центру, он начал переписываться в мессенджере с девушкой, которое еще не исполнилось 16 лет, о чем ему было известно. Тем не менее, он начал предлагать ей «близкие интимные отношения», уверяя, что он ее сверстник. За «любовь» мужчина обещал щедрые подарки.

Подросток отказалась и заблокировала тюменца. Через некоторое время он добавился к ней во «ВКонтакте». «Она снова его заблокировала, но озабоченный поклонник стал донимать девушку звонками и красавица обратилась в полицию»,— отметили в пресс-службе.

Мужчина ранее судим не был. При этом по месту жительства его охарактеризовали отрицательно, заявляя, что он ведет асоциальный образ жизни. Вину в преступлении он признал и раскаялся, а также активно способствовал расследованию.

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