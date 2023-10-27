Глава СКР поручил доложить ему о ходе следствия по делу об отравлении участников детского фестиваля в Перми

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту пищевого отравления участников V Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов, проходившего в Перми. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР Фото: СКР

V Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов являлся частью программы празднования 300-летия Перми. На мероприятие приехали 168 детей в возрасте от 5 до 18 лет из 15 регионов страны. Вечером 25 октября участники фестиваля стали жаловаться на плохое самочувствие. После медицинского осмотра были госпитализированы 19 человек, всем им поставили диагноз «норовирусная инфекция». Медики оценивают их состояние как стабильное, оказывается необходимая помощь.

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование ведет следственный отдел по Индустриальному району Перми.