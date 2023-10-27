В строительство офисов и ресторанов на Казанке вложат полмиллиарда рублей

В строительство офисов и ресторанов на улице Подлужной на Казанке инвестируют 400–500 млн руб. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам инвестора проекта и владельца земли Дмитрия Сорокина, общая площадь здания составит 1,5 тыс. кв. м. На первом этаже будут размещены рестораны, а выше будут находиться офисы в аренду.

«Здесь будет актуален общепит формата "Макдоналдс" с круговым проездом для машин, поэтому весь первый этаж мы отдадим под кафе»,— отметил господин Сорокин.

При этом проект пока не получил разрешение на возведение. Кроме того, он должен пройти согласование градкомиссии при главе Татарстана.

"Ъ-Казань"