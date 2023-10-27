УФАС не нашло нарушений в торгах по установке в Челябинске световых деревьев

Управление ФАС России по Челябинской области признало необоснованной жалобу на аукцион по изготовлению и установке светящихся новогодних декоративных деревьев в региональном центре. Указанные в ней доводы не подтвердились, отмечают в ведомстве.

Начальная цена торгов составляла 56,1 млн руб., их заказчиком выступило муниципальное учреждение «Эксплуатация внешних инженерных сетей Челябинска». Условия контракта предполагали установку 51 светящегося декоративного дерева на южном берегу набережной реки Миасс, пешеходной части улицы Кирова, рядом с публичной библиотекой и в Арт-сквере.

Жалобу на торги подало ООО «Строй софт» из Санкт-Петербурга. Компания посчитала, что заказчик не указал в извещении и приложениях к нему необходимую информацию. Заявитель отметил, что требования по поводу длины прутьев в ветвях деревьев вводят участников в заблуждение.

Компания указала, что заказчик в извещении и приложениях к нему не уточнил, на какое основание нужно установить световые деревья. Также заявитель посчитал, что требования касательно длины прутьев в ветвях вводят участников в заблуждение. В связи с этим закупка на этапе подписания контракта с победителем — индивидуальным предпринимателей Юлией Гусевой, была приостановлена.

«Челябинское УФАС России выдало предписание заказчику об устранении нарушений законодательства о контрактной системе при направлении на подписание победителю закупки проекта контракта»,— уточняют в антимонопольном органе региона.

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