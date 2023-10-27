SuperJob: за последний год нижегородцы стали больше экономить

Более половины нижегородцев (54%) за последний год стали больше экономить. Чаще тратить стали 13% опрошенных, у 23% респондентов никаких изменений в личной финансовой стратегия не произошло. Такие данные публикует сервис по поиску работы SuperJob на основании собственного исследования, проведенного среди экономически активных нижегородцев.

Опрос показал, что среди мужчин больше желающих экономить, чем среди женщин (58% против 51%). К сокращению расходов чаще стремятся горожане старше 45 лет (60%). Чем выше уровень доходов, тем больше приверженцев экономии — 44% среди респондентов с зарплатой до 50 тыс. руб. в месяц, 57% — среди зарабатывающих от 80 тыс. руб. Желающих «больше тратить» больше всего среди нижегородцев моложе 34 лет (23%).

Андрей Репин