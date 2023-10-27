Хакер из Новосибирска получил 6,6 лет колонии за кражу более 16 млн рублей

Ковровский горсуд Владимировской области вынес приговор хакерам из Новосибирска и Москвы по делу о хищении более 16 млн руб., сообщает прокуратура региона.

Установлено, что сообщники не позднее марта 2018 года использовали вредоносные программы, благодаря которым получали личные данные пользователей. Подсудимые в составе преступной группы с другими ее участникам создали сайты бухгалтерской направленности, внешне схожие с оригинальными. На поддельных ресурсах злоумышленники спрятали вирусы под видом различной документации.

«Указанными программами, они получали возможность скрытного управления данными, после чего совершали дистанционные хищения», - пояснили в надзорном ведомстве.

Киберпреступники похитили деньги со счетов организаций из Ростовской, Свердловской, Вологодской и Владимирской областей. Суд назначил им 6 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших.

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Александр Киселев