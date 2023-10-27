В Феодосии перекроют движение на трех улицах из-за учений на нефтяном терминале

В Феодосии на время учений в районе АО «Нефтяной терминал» движение автотранспорта на участках трех улиц будет приостановлено. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Феодосии Фото: Пресс-служба администрации Феодосии

Ограничения введут на улицах Федько, Геологической и на участке Керченского шоссе от перекрестка с трассой «Феодосия — Джанкой» до 117 км. По предварительной информации, мероприятие продлится в период с 10:00 до 15:00.

К жителям и гостям города обратились с просьбой исключить указанные участки из маршрута движения.

Анастасия Донскова

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