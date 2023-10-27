Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Театр Уфы заплатит Кончаловскому 1,6 млн рублей за творческий вечер

Башкирский государственный театр оперы и балета в Уфе заключил с кинематографистом Андреем Кончаловским контракт на проведение творческого вечера. Стоимость договора составляет 1,6 млн руб. Андрей Кончаловский будет принимать участие в публичном мероприятии в качестве спикера.

Договор заключен с индивидуальным предпринимателем Андреем Михалковым (это имя режиссера по паспорту), зарегистрированным в сентябре 2014 года в Москве.

Творческий вечер состоится 30 октября.

Андрей Кончаловский — режиссер, сценарист, писатель и общественный деятель, руководит общественной академией киноискусств «Ника».

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...