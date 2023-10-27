Казанская сеть «Мегастрой» планирует открыть первый гипермаркет в Перми

Сеть строительных гипермаркетов «Мегастрой» из Казани может открыть первый магазин в Перми. Об этом стало известно «Ъ-Прикамье».

Для реализации проекта в регионе 17 октября было зарегистрировано ООО «Мегастрой П», директором которого является Эрик Акчурин, бывший руководитель татарстанской бумажной фабрики «Нега» (принадлежала пермским «Мотовилихинским заводам»). Учредителями ООО выступили Анна Иванова (34%), Владимир Хавилов и Юлия Макшанцева (по 33%).

Предполагается, что магазин появится в микрорайоне Ива на улице Усинской, где ранее пермский девелопер «Ива-Инвест» планировал разместить гипермаркет сети «Леруа Мерлен» площадью 16,8 тыс. кв. м. Этот проект не был реализован, поскольку в марте 2023 года французская сеть заявила о передаче российского бизнеса в управление локальному топ-менеджменту.

Сейчас «Мегастрой» имеет 12 гипермаркетов, в том числе четыре в Казани, два — в Набережных Челнах, два — в Ульяновске и по одному — в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Стерлитамаке и Саранске. Сеть принадлежит казанскому ООО «Агава», бенефициаром которого является Владимир Малыгин. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО в 2022 году составила 17,7 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"