Полицейские нашли крупную нарколабораторию в Анапе
В Анапе полицейские обнаружили крупную нарколабораторию. Участники организованной преступной группы производили синтетические наркотики, чтобы сбывать их через даркнет, сообщили в пресс-службе МВД.
Фото: pixabay.com
Сообщается, что подозреваемые оборудовали лабораторию в частном доме в пригороде Анапы. Там, как говорится в публикации, фигуранты производили мефедрон, который распространяли крупными партиями через закладки.
Правоохранители задержали пятерых подозреваемых. В лаборатории нашли 32 кг готового наркотика и необходимые для его производства оборудование и реактивы.
Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ. Фигуранты сейчас находятся под стражей.
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