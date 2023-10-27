Полицейские нашли крупную нарколабораторию в Анапе

В Анапе полицейские обнаружили крупную нарколабораторию. Участники организованной преступной группы производили синтетические наркотики, чтобы сбывать их через даркнет, сообщили в пресс-службе МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Сообщается, что подозреваемые оборудовали лабораторию в частном доме в пригороде Анапы. Там, как говорится в публикации, фигуранты производили мефедрон, который распространяли крупными партиями через закладки.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых. В лаборатории нашли 32 кг готового наркотика и необходимые для его производства оборудование и реактивы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ. Фигуранты сейчас находятся под стражей.

Вячеслав Рыжков

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