Набережную Перми продлят до площадки «Мотовилихинских заводов»

Продление набережной Перми от ТЦ «Речник» до территории «Мотовилихинских заводов» планируется выполнить в течение ближайших двух лет. Об этом сообщает «Текст» со ссылкой на документы краевого министерства ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Работы по продлению набережной будут включать в себя реконструкцию берегоукрепительных сооружений Воткинского водохранилища. В 2024 году на ремонт технических сооружений направят 600 млн руб. На создание и обустройство общественного пространства на новом участке набережной в 2024 году направят 840 млн руб., в 2025 году — еще 880 млн руб.