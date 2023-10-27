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обновлено 10:24

Набережную Перми продлят до площадки «Мотовилихинских заводов»

Продление набережной Перми от ТЦ «Речник» до территории «Мотовилихинских заводов» планируется выполнить в течение ближайших двух лет. Об этом сообщает «Текст» со ссылкой на документы краевого министерства ЖКХ.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Работы по продлению набережной будут включать в себя реконструкцию берегоукрепительных сооружений Воткинского водохранилища. В 2024 году на ремонт технических сооружений направят 600 млн руб. На создание и обустройство общественного пространства на новом участке набережной в  2024 году направят 840 млн руб., в 2025 году — еще 880 млн руб.

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