На Кубани дефицит водителей за год увеличился на 45%

В Краснодарском крае число активных вакансий для водителей за год возросло на 45%. Об этом сообщила пресс-служба рекрутингового портала HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В период с января по октябрь текущего года работодатели опубликовали свыше 400 тыс. предложений трудоустройства для водителей различных категорий. В Адыгее дефицит составил 1,9 резюме на одну вакансию.

«При этом индекс конкуренции, количество резюме на вакансию, по водителям на Кубани очень низкий — 2,9 резюме в октябре. Подобный показатель говорит о сильно выраженном дефиците кандидатов в данной профессии»,— говорится в сообщении.

Средний диапазон предлагаемой зарплаты для соискателей по России установился на уровне 71,8 тыс. руб. Диапазон зарплат для водителей на Кубани составил от 57 тыс. до 137 тыс. руб.

Анастасия Донскова

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