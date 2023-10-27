В Челябинске ночью сошли с рельс два грузовых вагона

Сегодня ночью возле железнодорожной станции Шершни (Челябинск) при проведении маневровых работ сошли с рельс два грузовых вагона. Организована проверка по факту возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, сообщают в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России (МСУТ СКР).

По предварительным сведениям, вагоны сошли с рельс около 01:40 на подъездном пути транспортного предприятия при проведении маневровых работ. Пострадавших в результате происшествия нет. Предположительной причиной схода стало уширение рельсовой колеи.

«На месте происшествия работали следователи СК на транспорте, в рамках доследственной проверки проводится комплекс проверочных мероприятий, выясняются все причины и обстоятельства происшествия»,— уточняют в Центральном МСУТ СКР.

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