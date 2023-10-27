ММК исключит дефекты металлопроката с помощью технологии машинного зрения

Магнитогорский металлургический комбинат внедрил систему, которая позволяет обнаруживать и классифицировать дефекты на поверхности холоднокатаного металлопроката в производственном потоке. Точность определения распознавания дефектов составляет не менее 95%.



Фото: предоставлено ПАО «ММК»

Для реализации этого проекта ММК приобрел оборудование компании IMS (Германия), которое имеет свой уникальный закрытый код. Его установкой и настройкой всей системы занимались специалисты «ММК-Информсервис», «Объединенной сервисной компании», «РнД МГТУ» и работники листопрокатного цеха № 11.

Система, основанная на технологии машинного зрения, получает изображения с камер, а затем, на разработанном под эти задачи сервере с высокопроизводительными графическими процессорами, находит и определяет различные отклонения на поверхности проката. Программа классифицирует изломы, пятна ржавчины, сквозные разрывы, перегибы и другие дефекты, всего более 22 типов. Она автоматически сортирует их по различным параметрам: классам, размерам, количеству и другим, составляет карту расположения дефектов на поверхности листа. Данные о найденных отклонениях поступают в систему управления производственными процессами (MES) для последующего использования при аттестации продукции, формируется архив дефектов за последние три года.

Инновационное решение внедрено на агрегате инспекции в листопрокатном цехе № 11 и агрегате непрерывного отжига. Запуск данной системы позволил значительно снизить нагрузку на работников, повысить производительность цеха и улучшить метод контроля за качеством поверхности металла. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы на агрегате непрерывного отжига. В ноябре 2023 г системы будут запущены на НТА-Стан и АНГЦ.

В ближайшее время планируется масштабирование системы на производстве толстолистового проката ПАО «ММК».

ПАО «ММК»