В Казани на новогоднее оформление площадки у Чаши потратят 15 млн рублей

На новогоднее оформление площадки у Чаши в Казани в этом году потратят свыше 15 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Победитель тендера должен смонтировать елку, включая установку световых гирлянд и шаров, домиков, иллюминации и других конструкций. Кроме того, в дальнейшем предстоит содержать и демонтировать площадку. А работами должны заниматься квалифицированные сотрудники.

Деньги на эти цели выделят из бюджета Казани.

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"Ъ-Казань"