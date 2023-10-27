В Казани на новогоднее оформление площадки у Чаши потратят 15 млн рублей
На новогоднее оформление площадки у Чаши в Казани в этом году потратят свыше 15 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Победитель тендера должен смонтировать елку, включая установку световых гирлянд и шаров, домиков, иллюминации и других конструкций. Кроме того, в дальнейшем предстоит содержать и демонтировать площадку. А работами должны заниматься квалифицированные сотрудники.
Деньги на эти цели выделят из бюджета Казани.
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