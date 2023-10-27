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Первые троллейбусы с валидаторами начали работать в Ижевске

В столице Удмуртии сегодня, 27 октября, на линию вышли первые пять троллейбусов с валидаторами. Работать они начали на маршруте №4, сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Данный транспорт курсирует без участия кондукторов, а оплатить проезд можно через специальное устройство. Разобраться с работой валидатора пассажирам помогает консультант в салоне.

Напомним, о работе нескольких маршрутов трамваев и троллейбусов без кондукторов сообщалось накануне. Оплатить проезд можно также наличными у водителя во время остановки. Ранее без кондукторов с установленными в салоне валидаторами начали работать 17 маршрутов автобусов ИПОПАТ.

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