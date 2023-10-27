Первые троллейбусы с валидаторами начали работать в Ижевске

В столице Удмуртии сегодня, 27 октября, на линию вышли первые пять троллейбусов с валидаторами. Работать они начали на маршруте №4, сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Данный транспорт курсирует без участия кондукторов, а оплатить проезд можно через специальное устройство. Разобраться с работой валидатора пассажирам помогает консультант в салоне.

Напомним, о работе нескольких маршрутов трамваев и троллейбусов без кондукторов сообщалось накануне. Оплатить проезд можно также наличными у водителя во время остановки. Ранее без кондукторов с установленными в салоне валидаторами начали работать 17 маршрутов автобусов ИПОПАТ.