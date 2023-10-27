На праздничную иллюминацию в центре Уфы потратят до 22,8 млн рублей

Администрация Уфы ищет подрядчика для устройства иллюминации на участке улицы Пушкина от улиц Ленина до Маркса, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 22,8 млн руб. Итоги аукциона подведут 7 ноября. Работы профинансирует городской бюджет.

Согласно аукционной документации, иллюминация будет представлять собой светодиодный свод «Звездное небо», закрепленный на стальной конструкции. Объект установят до 24 ноября.

Венера Хисамова

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