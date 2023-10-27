На Кубани у многодетной матери незаконно удержали часть отпускных

Прокуратура Краснодарского края защитила права многодетной матери, у которой неправомерно задержали деньги. Женщина обратилась в Генпрокуратуру, рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Сообщается, что несвоевременное исполнение постановления судебного пристава-исполнителя повлекло неправомерное удержание денег из отпускных, которые получила заявительница. Ей в итоге вернули больше 4 тыс. руб.

«Защита прав социально незащищенных категорий граждан находится на особом контроле прокуратуры края»,— подчеркнули в пресс-службе.

Вячеслав Рыжков

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