На Кубани у многодетной матери незаконно удержали часть отпускных
Прокуратура Краснодарского края защитила права многодетной матери, у которой неправомерно задержали деньги. Женщина обратилась в Генпрокуратуру, рассказали в пресс-службе надзорного органа.
Фото: pixabay.com
Сообщается, что несвоевременное исполнение постановления судебного пристава-исполнителя повлекло неправомерное удержание денег из отпускных, которые получила заявительница. Ей в итоге вернули больше 4 тыс. руб.
«Защита прав социально незащищенных категорий граждан находится на особом контроле прокуратуры края»,— подчеркнули в пресс-службе.
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