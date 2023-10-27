В Хакасии сократят перечень отраслей с возможностью реализации РИП

Правительство Республики Хакасия планирует внести изменения в правила предоставления статуса регионального инвестиционного проекта (РИП). Поправки в закон «О регулировании отдельных вопросов реализации РИП на территории Республики Хакасия» направлены в парламент субъекта федерации.

Корректировку закона президиум верховного совета (ВС) рассмотрел на своем заседании 25 октября. Поправка предполагает исключить из перечня видов экономической деятельности, в которых может реализоваться РИП, добычу и обогащение угля и антрацита, производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов и производство электроэнергии (кроме проектов с возобновляемыми источниками энергии).

Статус РИП позволяет инвестору претендовать на получение налоговых льгот – пониженные ставки по налогу на прибыль и налогу на имущество. «В соответствии с проектом закона статус РИП не может быть присвоен инвестиционному проекту, реализация которого направлена на виды экономической деятельности с наибольшей долей налога на прибыль в общих поступлениях в консолидированный бюджет республики»,— говорится о поправках в сообщении правительства Хакасии. С помощью законопроекта власти региона намерены «сместить фокус от бюджетообразующих отраслей к более мелким обрабатывающим производствам».

Вопрос внесен в повестку дня очередной сессии ВС. Она назначена на 8 ноября.

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Валерий Лавский