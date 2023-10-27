ФАС запретила властям Переславля вмешиваться в отношения жителей и УК

Ярославское межрегиональное УФАС вынесло предостережение депутату Переславль-Залесской городской думы Илье Павлину, который заявил о предложении местных властей жителям сменить управляющую компанию. Об этом говорится в сообщении МУФАС.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Павлин написал о планах местной администрации перевести дома управляющей компании «Дом Эконом» в МУП «Сервис». Такие планы он объяснил тем, что УК «не выходит на диалог и в целом отказывается взаимодействовать как с собственниками жилья, так и с администрацией округа». Однако в антимонопольном органе такую позицию считают незаконной.

«Решение о выборе управляющей организации отнесено к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений многоквартирного дома»,— сообщили в Ярославском межрегиональном УФАС.

В МУФАС уточнили, что предостережение является превентивной мерой. В случае, если власти попытаются оказывать воздействие на рынок жилищных услуг, «ведомство будет пресекать недобросовестные практики и незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования».

Антон Голицын