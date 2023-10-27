Больше 80% кубанцев доверяют полицейским

Сотрудникам полиции в Краснодарском крае доверяют больше 80% граждан. Такие данные приводит пресс-служба краевого ГУ МВД на основе ежегодного исследования общественного мнения о работе кубанской полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Опрос проводили сами правоохранители, представители Общественных советов при территориальных органах МВД и общественные организации с 21 по 29 сентября в 14 районах края. Опрос был разделен на три блока: защищенность от преступных посягательств, уровень доверия к сотрудникам органов внутренних дел в обеспечении личной и имущественной безопасности граждан, а также оценка работы полиции района. Приняли участие в исследовании больше 4,2 тыс. человек, в том числе онлайн на сайтах краевого главка МВД и территориальных органов.

По итогам опроса 83,15% респондентов положительно ответили на вопрос о доверии, 82,87% — на вопрос о защищенности. Положительно оценили работу полицейских на районном уровне 81,44% принявших участие в опросе.

Вячеслав Рыжков

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