Бывший игрок «Ак Барса» Воронков дебютировал в НХЛ

Экс-хоккеист «Ак Барса» Дмитрий Воронков дебютировал в НХЛ в составе команды «Коламбус». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший игрок "Ак Барса" Дмитрий Воронков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Бывший игрок "Ак Барса" Дмитрий Воронков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Он сыграл в четвертом звене в матче регулярного чемпионата против «Монреаля». Всего он провел на льду 8 минут и 21 секунду. За указанный период он смог отдать голевую передачу, а также поучаствовал в драке между командами.

Сама игра закончилась победой «Монреаля» в овертайме со счетом 4:3.

"Ъ-Казань"