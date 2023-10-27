Бывший игрок «Ак Барса» Воронков дебютировал в НХЛ
Экс-хоккеист «Ак Барса» Дмитрий Воронков дебютировал в НХЛ в составе команды «Коламбус». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Бывший игрок "Ак Барса" Дмитрий Воронков
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Он сыграл в четвертом звене в матче регулярного чемпионата против «Монреаля». Всего он провел на льду 8 минут и 21 секунду. За указанный период он смог отдать голевую передачу, а также поучаствовал в драке между командами.
Сама игра закончилась победой «Монреаля» в овертайме со счетом 4:3.