Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывший игрок «Ак Барса» Воронков дебютировал в НХЛ

Экс-хоккеист «Ак Барса» Дмитрий Воронков дебютировал в НХЛ в составе команды «Коламбус». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Бывший игрок "Ак Барса" Дмитрий Воронков

Бывший игрок "Ак Барса" Дмитрий Воронков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Бывший игрок "Ак Барса" Дмитрий Воронков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Он сыграл в четвертом звене в матче регулярного чемпионата против «Монреаля». Всего он провел на льду 8 минут и 21 секунду. За указанный период он смог отдать голевую передачу, а также поучаствовал в драке между командами.

Сама игра закончилась победой «Монреаля» в овертайме со счетом 4:3.

"Ъ-Казань"

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...