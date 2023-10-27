13 заболеваний выявили у новорожденных детей в Удмуртии в рамках скрининга

Всего по итогам девяти месяцев 2023 года в Удмуртии по программе расширенного неонатального скрининга обследовали 9,6 тыс. новорожденных детей, сообщает пресс-служба минздрава региона. Врачи установили 13 случаев врожденных и наследственных заболеваний, в том числе пять случаев гипотериоза, спинально-мышечной атрофии, два случая врожденной дисфункции надпочечников и случай нарушения обмена веществ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам заместителя министра здравоохранения Удмуртии Натальи Соколовой, ранее выявление заболеваний позволяет еще до проявления клинических симптомов начать наблюдение и лечение ребенка. В частности, все дети со спинально-мышечной атрофией встали на учет и получили препараты за счет фонда «Круг добра». «Всего у нас в республике дорогостоящими препаратами за счет фонда сейчас обеспечен 21 ребенок с диагнозом СМА»,— отметила госпожа Соколова.

Напомним, программа неонатального скрининга проводится для раннего выявления тяжелых наследственных и врожденных заболеваний. Данный анализ берется на вторые сутки после рождения и проводится за счет средств бюджета. В 2023 году ее расширили до 36 заболеваний.