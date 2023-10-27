Глава Башкирии вручил боевое знамя второму батальону Салавата Юлаева

Глава Башкирии Радий Хабиров в Нижегородской области вручил боевое знамя второму батальону имени Салавата Юлаева, сообщается в его Telegram-канале. «Провожу эту церемонию далеко не в первый раз. У меня на полке уже не хватает места для флагов всех подразделений, которые участвуют в СВО от Башкортостана»,— написал глава, пообещав поддерживать бойцов и их семьи.

Формирование батальона началось в августе, как и первый, он создан в структуре войск Национальной гвардии. Бойцы проходят боевое слаживание в Нижегородской области.

С начала специальной военной операции в Башкирии сформировали восемь добровольческих батальонов: два имени Салавата Юлаева, имени Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова, Даяна Мурзина, Тагира Кусимова, «Северные амуры» и Алмаза Сафина.

Влада Шипилова

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