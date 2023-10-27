SuperJob: почти половина челябинцев стали больше экономить

В этом году порядка 47% жителей Челябинска стали чаще экономить. Увеличили траты только 11% горожан. Об этом по итогам опроса экономически активных челябинцев сообщает сервис SuperJob.

Не изменили свою финансовую стратегию 29% горожан. Сторонников стратегии «больше экономить» оказалось больше среди мужчин, нежели женщин — 50% против 44%. Местные жители старше 45 лет стремятся сокращать расходы чаще молодого поколения. В числе сторонников стратегии «больше тратить» преобладают горожане моложе 34 лет (21%).

«Чем выше уровень доходов, тем больше приверженцев экономии: 43% среди респондентов с зарплатой до 50 тыс. руб. в месяц, 57% — среди зарабатывающих от 80 тыс. руб.»,— поясняют эксперты SuperJob.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте