В Татарстане беспилотник «Яндекса» впервые проехал без водителя в салоне
В Иннополисе беспилотная машина «Яндекса» впервые прокатилась без человека в салоне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы города.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Всего беспилотник проехал 50 км без водителя. Данный этап является окончательным этапом тестирования поездок без человека в автомобиле.
При этом беспилотник ехал в сопровождении другой беспилотной машины с оператором. Данный вид тестирования стал первым в Европе.