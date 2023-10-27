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В Татарстане беспилотник «Яндекса» впервые проехал без водителя в салоне

В Иннополисе беспилотная машина «Яндекса» впервые прокатилась без человека в салоне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы города.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Всего беспилотник проехал 50 км без водителя. Данный этап является окончательным этапом тестирования поездок без человека в автомобиле.

При этом беспилотник ехал в сопровождении другой беспилотной машины с оператором. Данный вид тестирования стал первым в Европе.

"Ъ-Казань"

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