В Ростове перевозчики восстановят демонтированные сидения в автобусах

Отсутствующие сидения в автобусах на маршрутах № 42 и № 48 в Ростове-на-Дону, на которые горожане пожаловались в социальных сетях, будут восстановлены. Об этом сообщает пресс-служба администрации донской столицы в своем Telegram-канале.

Самостоятельный демонтаж сидений является нарушением законодательства, так, как изменять конструкцию общественного транспорта можно только после согласования с ГИБДД. Поэтому к компаниям-перевозчикам применят меры гражданско-правовой ответственности, отметили в департаменте транспорта Ростова.

«Демонтаж произвели в связи с выходом из строя. До 30 октября проведут восстановительные работы»,— сообщает пресс-служба города.

Анастасия Назарова